Innsbruck: Corona-Alarm in drei Nachtlokalen

Die Zahl der Corona-Erkrankten ist in Tirol derzeit niedrig. Dennoch haben die Gesundheitsbehörden immer wieder mit Clustern wie aktuell im Außerfern zu kämpfen. Auch in Innsbruck drohen steigende Infektionszahlen, weil sich eine nachweislich erkrankte Person in mehreren Nachtlokalen aufgehalten hat. Daher startet das Land einen öffentlichen Aufruf für drei bekannte Lokale.