Koemans erster Auftrag an Demir: „Lerne Spanisch!“

Wir erwarten, dass ihr euch professionell verhaltet, mit einer Siegermentalität und Sportsgeist. Bei Barça ist man, um zu gewinnen.“ Yusuf Demir lauschte andächtig, als Klub-Chef Joan Laporta in der Kabine stand, um die Truppe von Ronald Koeman zum Start in die Vorbereitung zu begrüßen. Mit Pigue, ter Stegen oder Coutinho waren auch einige Superstars dabei. Die Teamspieler um Agüero, Depay, Pedri und Co. haben noch Urlaub. Dann absolvierte der 18-Jährige seine erste Einheit im Ciutat Esportiva Joan Gamper unter der Leitung von Trainer Ronald Koeman.