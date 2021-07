Plansee Group feiert hundertjähriges Bestehen

Start mit 15 Mitarbeitern

Vor 100 Jahren kam Firmengründer Paul Schwarzkopf erstmals nach Reutte. In Breitenwang gründete er am 24. Juni 1921 die Metallwerk Plansee GmbH. 1922 startete er mit 15 Mitarbeitern die industrielle Produktion von Produkten aus Molybdän und Wolfram. Anfangs wurden Drähte für Glühbirnen hergestellt, später kamen weitere Produkte hinzu. So platzierte 1925 der Autohersteller Henry Ford den ersten Großauftrag über Kontaktplättchen aus Wolfram. Auch Anodenplättchen für Röntgenapparate gesellten sich zur Produktpalette der Plansee Group.