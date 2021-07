Zurück zur alten Normalität in Schulen ein Irrweg

Tirols Kinder genießen ihre Ferien. An der Pädagogischen Hochschule in Innsbruck wird indessen über die Schule der Zukunft diskutiert. Am Montag mit dem deutschen Erfolgsautor, Lehrer und Schulentwickler Olaf-Axel Burow. Sein Postulat: Zurück zur alten Normalität ist ein Irrweg. Wohin also gehen? Es gibt Vorbilder. Eines stellte Burow vor.