Die Salzburger Kinos sind voller Zuversicht

Nach acht langen Monaten Pause flimmern seit den großen Öffnungen im Mai nun auch wieder Salzburgs Kinoleinwände. Viele haben die filmfreie Zeit mit Umbauarbeiten verbracht, teilweise sogar ausgebaut - wie zum Beispiel in Hallein. „Unsere Terrasse bietet nun Platz für bis zu 80 Personen“, sagt Megin Cetin vom Stadtkino Theater Hallein stolz. Weiters fügt er hinzu: „Wir sind ein großer Gemeinschaftsbetrieb, haben alle zusammengeholfen.“ Im Diesel Kino Sankt Johann investierte man in eine neue Beleuchtung, auch die Tische und Automaten wurden repariert. Personell musste man aus finanziellen Gründen keine Änderungen vornehmen, teilweise sogar aufstocken. „Wir haben noch zwei zusätzliche Mitarbeiter eingestellt“, sagt Renate Wurm, die Geschäftsführerin des Das Kino am Giselakai. Die Kontrolle der 3G-Regel und der Kartenverkauf hätten das erfordert.