Den Stadthotels fehlen die Gäste aus Übersee

Sie hat in ihrem Hotel schon reagiert und die Preise an die Pandemie angepasst, also reduziert. Trotz der schwierigen Lage beschwert sich kaum ein Hotelier über die Situation. „Wir sind froh, dass wir in Österreich unser Geschäft haben“, meint Maier. „In kaum einem Land hat es so gute Förderungen wie bei uns gegeben“, sagt er. Die Situation lasse sich nicht ändern. „Wir müssen es so nehmen, wie es ist“, sagt der Chef des Hotels zur Post.