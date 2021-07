Spitalskosten für Häftlinge so hoch wie nie

Da wird der Steuerzahler eine saftige Rechnung präsentiert bekommen: Weil Häftlinge in den Justizanstalten großteils nicht krankenversichert sind, muss die öffentliche Hand die Kosten für deren Spitalsaufenthalte übernehmen. Und die sind seit der Corona-Zeit auf ein Rekordhoch geschnellt: Mehr als zehn Millionen Euro fielen für stationäre Fälle in der Steiermark an, wie die FPÖ aufdeckt.