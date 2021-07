Waldbrände in NÖ: Löscheinsätze beendet

Beim am Samstag ausgebrochenen Feuer in einem Wald in Gutenstein (Niederösterreich) ist Sonntagvormittag „Brand aus“ gegeben worden. Die Aufräumarbeiten werden laut Bezirkskommando noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Zuvor bekämpften am Sonntag rund 100 Mitglieder, unterstützt von zwei Hubschraubern des Innenministeriums und dem Flugdienst der Freiwilligen Feuerwehr, die Flammen. In Ramsau (Bezirk Lilienfeld) wurde der Waldbrand-Einsatz in der Nacht auf Sonntag nach rund acht Stunden beendet.