KAC-Kapitän im Heimaturlaub mit dem Meisterpokal

Nach NHL-Vorbild bekommt jeder KAC-Eishockeyspieler heuer im Sommer einige Tage den Meisterpokal! Kapitän Manuel Ganahl hat ihn diese Woche zum Heimaturlaub nach Vorarlberg mitgenommen. Den verbringt er auf 1087 Höhenmetern am Bartholomäberg bei Schruns im Montafontal bei Eltern und Großvater. In aller Ruhe, in völliger Abgeschiedenheit. „Es ist wirklich total in der Pampa, da ist gar nichts außer unserem Haus und dem Bauernhof vom Großvater“, lächelt Manuel. „Aber da bin ich aufgewachsen, da fühl ich mich total wohl. Vor allem nach der stressigen Meistersaison, kann ich da wieder herunterkommen, Energie tanken.“