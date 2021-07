Steirische Hilfe für Rettung von Baujuwel

Von Lawine erfasst und zerstört

Denn: „Im Jahr 2000 wurde der südwestliche Teil von einer Lawine erfasst und zerstört, seitdem befindet sich das denkmalgeschützte Gebäude im Dornröschenschlaf“, so Kahlen. Gemeinsam mit Profis aus Tirol machen ihre Studierenden nun statische und bautechnische Voruntersuchungen und erarbeiten das Planmaterial, anhand dessen an der Universität in Innsbruck ein Nutzungskonzept für das Gebäude erarbeitet werden soll.