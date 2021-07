Räder bei Tirols Busunternehmen rollen wieder

Premiere mit Senioren

Zwei Ausflüge mit Senioren aus Längenfeld und Sautens waren bei Sailer der Neustart bei den Einheimischen. Über eine Staatsgrenze ging es dabei noch nicht. „Die Richtlinien an den Grenzen, die sich ständig ändern, sorgen noch für Verunsicherung“, sagt der Unternehmer. Im Linienverkehr sei es wegen gleichbleibender Routen einfacher (z. B. Innsbruck-Lienz über Südtirol). Auch Sailer musste seine zwölf Reisebusse in der Krise stilllegen – „ab kommender Woche ist die Hälfte wieder im Einsatz“. Erfreulich: In Tirol sei gelungen, das Stammpersonal weitestgehend zu halten, Pleiten seien kaum zu befürchten.