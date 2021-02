Busunternehmer: Geparkte Flotte zehrt am Gemüt

Wertverlust bei Flotte

Still stehende Fahrzeuge verschlingen Geld: „Der Wertverlust in einem Jahr beträgt fast eine Million Euro“, rechnet der Unternehmer vor. Dass man die Busse einmal pro Woche bewegen muss (damit Bremsen nicht einrosten usw.) kostet Treibstoff. „Außerdem haben meine zwei Mechaniker die Flotte großteils sinnlos auf den Sommer umgerüstet, dann wieder für den ausgefallenen Winter.“ Zorn auf die Politik? „Nein, doch ich will Planbarkeit!“ An Hilfe erhalten hat er den Umsatzersatz für November, der Zuschuss Fixkosten II soll ab Juni ausbezahlt werden. Die leise Hoffnung richtet sich an die Sommersaison - wenn die traditionell ältere Buskundschaft geimpft ist und vielleicht reisen darf. Rietzler ist aber Realist: „Mit einem Normalzustand rechne ich frühestens Mitte des nächsten Jahres.“