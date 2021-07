Infizierter stahl Schnaps: „Stimmen befahlen es!“

Erinnerung passte nicht mit Realität zusammen

„Wenn Sie Ihre Medikamente genommen hätten, hätten Sie keine Stimmen gehört“, warf die Richterin dem Mann vor. „Sie verweigern seit Jahren jegliche Hilfe.“ Die Schilderungen des Angeklagten waren bei der Verhandlung zudem äußerst verwirrend und widersprachen vielfach den Unterlagen der Richterin. Zum Beispiel brachte der Mann seine stationären Aufenthalte in der Psychiatrie zeitlich durcheinander. Am Mittwoch war er der Überzeugung, zum Zeitpunkt des Diebstahls nicht mehr Covid-positiv gewesen zu sein. Dem Gericht liegt allerdings ein Absonderungsbescheid vor. Deshalb stellte die Richterin entgegen der Erinnerung des Beschuldigten fest: „Das war nicht so, wie Sie sagen!“