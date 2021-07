Innsbruck im Sommer eine Stadt der Großbaustellen

IKB investiert 48 Millionen Euro, Tigas 7,3 Millionen

Schauplatzwechsel in das Zentrum: In der Maximilianstraße und der Lieberstraße verlegen die IKB eine neue Wasserhauptleitung und sanieren das Stromnetz. Gleichzeitig baut die Tigas das Fernwärmenetz aus und erneuert die Gasleitung. In der Mandelsbergerstraße erneuern IKB und Tigas vom Innrain bis zur Noldinstraße neben der Kanalisation auch Wasser-, Gas- und Stromleitungen und erweitern das Fernwärmenetz.