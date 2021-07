Finanz-Polizei greift hart durch: 1000 Anzeigen

„Achtung, Finanzpolizei!“ Beim Anblick der Dienstmarke erstarren wohl einige Schwarze Schafe zur Salzsäule, andere halten nach einem raschen Fluchtweg Ausschau. In vielen Fällen hilft das jedoch nichts: 2020 wurden in bei Kontrollen in Betrieben mehr als 1000 Anzeigen gemacht, am Bau 340 Strafanträge gestellt!