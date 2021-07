Die Rakete zündet jetzt so richtig

Vor allem eines lässt hoffen: „Kelvin Yeboah hat schon letzte Saison in der Meistergruppe gezeigt, was er am Kasten hat - aber da hat er noch viel vergeben. Jetzt trifft er!“ Fünfeinhalb Mal (ein Tor gehörte wohl Dante) hat die italo-ghanaische Rakete in der Vorbereitung schon gezündet.