Große Trauer im Alpbachtal um Georg Hechenblaikner

Der 50-jährige zweifache Familienvater aus Reith im Alpbachtal ist – wie berichtet – gemeinsam mit einem Kollegen am Samstagvormittag von der Inzinger Alm zum eher unbekannten Gipfel des Brechten aufgebrochen. Am frühen Nachmittag wollte das Duo dann nach der Umgehung eines Schneefelds offenbar im weglosen Gelände wieder zur Inzinger Alm absteigen. Dabei stürzte Hechenblaikner gegen 14 Uhr aus ungeklärter Ursache insgesamt rund 20 Meter über steiles, felsiges Gelände ab. Für den Unterländer kam in der Folge leider jede Hilfe zu spät.