Niederösterreich: Der Föhrenwald brennt erneut

Großeinsatz bereits am Samstag

Der Wind war es, der die Löscharbeiten am Wochenende massiv erschwert hatte. Wie ausführlich berichtet, hatte bereits am Samstag ein Brand bei St. Egyden 320 Florianis gefordert. Rauchsäulen waren kilometerweit zu sehen, auch aus der Luft wurde gelöscht. Sonntagmittag konnte dann „Brand aus“ vermeldet werden.