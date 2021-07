NÖ: Großeinsatz bei Brand im Föhrenwald

320 Helfer im Einsatz

Mit der Hilfe von oben und vollem Einsatz arbeiten die Kameraden aktuell an der Brandbekämpfung. Insgesamt sind 320 Florianis aus 26 Feuerwehren im Einsatz. Der Brand konnte bereits am Nachmittag unter Kontrolle gebracht werden, die Löscharbeiten werden wohl noch bis in die Nachtstunden andauern.