Die Landjugend mit dem richtigen Schwung

An die Sense, fertig, los! 58 Teilnehmer – darunter auch zwölf Damen – standen am Samstag bei prächtigem Wetter auf einer Wiese in Tulwitz mit Blick auf die Rote Wand bereit, um ihr Können an der Sense zu beweisen: „Das sind rund ein Drittel mehr als in der Zeit vor Corona. Die Freude, dass endlich wieder was geht, ist sehr groß“, sagt David Knapp (Bild unten), Landesobmann der Landjugend Steiermark.