Kung-Fu-Jesus sorgt bei Brasilien-Sieg für Wirbel

Die brasilianische „Seleção“ um Superstar und Rückkehrer Neymar besiegte Chile in einer umkämpften Viertelfinalpartie im Estádio Nilton Santos in Rio de Janeiro am Freitagabend (Ortszeit) mit 1:0 (0:0). Im Mittelpunkt stand Man-City-Star Gabriel Jesus, der nach einem Kung-Fu-Kick die Rote Karte sah.