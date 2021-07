Auf den sanften Heuberg hoch über Brandenberg

Tolle Aussicht

Es geht links an der Alm vorbei und bei der Routenteilung auf einem Karrenweg weiter („Kienberg, Blessenberg“). Der verwandelt sich später in einen Steig, der den Hang quert (an einer Steigteilung links bzw. unten voran). Wir erreichen einen steilen Wiesenhang – darin Richtung „Blessenberg“ nach oben auf ein Joch. Von dort blickt man hinab auf eine von Tälern durchzogene Landschaft, die einem wundervollen Niemandsland gleicht.