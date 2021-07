Mordversuch? Messerangriff in Jugendeinrichtung

War es versuchter Mord? In einer Innsbrucker Jugendbetreuungseinrichtung kam es - wie erst am Freitag bekannt wurde - bereits in der Nacht auf Donnerstag zu einem versuchten Messerangriff. Ein 16-Jähriger soll auf einen Gleichaltrigen losgegangen sein. Dieser konnte flüchten und sich in einem Zimmer verbarrikadieren.