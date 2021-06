Frontalkollision in Söll wegen Sekundenschlaf

Am Mittwoch um 14.40 Uhr lenkte eine 18-jährige Österreicherin einen PKW auf der Loferer Straße (B178) von Wörgl in Richtung Ellmau. Am Beifahrersitz befand sich ihr 87-jähriger Großvater. Zur selben Zeit fuhr ein 66-jähriger Österreicher mit seinem PKW auf der B178 in Richtung Wörgl.