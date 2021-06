Kurt Russ übernimmt das Trainer-Zepter in Hartberg

Feldhofer, Semlic, Ibertsberger, Schmidt - viele Trainernamen wurden seit dem kurzfristigen Abgang von Hartberg-Coach Markus Schopp nach Barnsley mit den Oststeirern in Verbindung gebracht. Und am Tag, als der alte Coach in England sein erstes Training leitete, machte Hartberg auch schon kurzerhand Nägel mit Köpfen puncto neuem Übungsleiter. Geworden ist’s keiner der Erstgenannten - mit Kurt Russ übergab Manager Erich Korherr gleich direkt an den Schopp-Assistenten der letzten Saison.