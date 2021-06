Pensionist (70) starb bei schwerem Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Mittwoch auf der Felbertauernstraße in Mittersill. Ein junger Autofahrer (35) lenkte laut Polizei sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in den Wagen eines Seniors. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lenker (70) eingeklemmt und schwer verletzt. Trotz raschem Berge-Einsatz verstarb er an Ort und Stelle.