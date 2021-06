Schutzzone Mentlgasse um sechs Monate verlängert

Die Landespolizeidirektion Tirol gibt bekannt, dass in Innsbruck im Bereich der Mentlgasse und Umgebung die Schutzzone verlängert wurde. Die Schutzzone tritt mit 1. Juli in Kraft und gilt zu den in der Verordnung angeführten jeweiligen Tageszeiten bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021. Die Erlassung der Schutzzone war zum Schutz von Kindern und Jugendlichen im Schutzzonenbereich notwendig.