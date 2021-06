Spielberg rüstet sich für den Ansturm der Fans

Pünktlich zum „Formula 1 BWT Großer Preis von Österreich 2021“ (2. bis 4. Juli) fallen die Zuschauer- Beschränkungen am Red Bull Ring. Wer beim großen Showdown am Spielberg live und hautnah mit dabei sein will, kann sich unter www.projekt-spielberg.com/ticket-station noch Tickets sichern. Mit Side-Events auf der Rennstrecke und in der Luft sowie Music-Acts, Fan-Challenges und einer Fahrzeugausstellung in der F1 Fan Zone ist das PS-Volk im Murtal an vier Tagen bestens versorgt. Formel-1-Action wie früher!