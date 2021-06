Pralles Sommerprogramm auf der Kasematten-Bühne

Zum Auftakt des „Sommer am Berg“ gibt es am Freitag und Samstag das große, von der „Krone“ präsentierte, zweitägige Konzert „Graz sagt Danke“. Doch auch danach wird es am Schloßberg nicht still. Die styriarte lädt von 4. bis 6. und am 18. Juli zu einem Minifestival im Festival, am 19. Juli wartet der deutsche Pop-Poet Thees Uhlmann, am 29. Konstantin Wecker und am 23. und 24. Juli gibt Ina Regen noch zwei Zusatzkonzerte. Dazwischen spielen die Lokalmatadoren in Culture Connected und es gibt wieder Musical-Nächte. Eine Freddy Mercury Show steht in starkem Kontrast zum Beethoven-Abend mit Friedrich Kleinhappl und Andreas Woyke. Bombastischer geraten die Konzerte mit Musik aus „Der Herr der Ringe“, „Hobbit“ und „Harry Potter“. Wesentlich zurückhaltender die Eröffnung des Kammermusikfestivals am 31. Juli.