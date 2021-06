Wiedersehen mit Herzog: Admira holt Israel-Spieler

Admira-Trainer Andreas Herzog hat einen ehemaligen Schützling aus seiner Zeit als israelischer Fußball-Teamchef in die Südstadt gelotst. Der israelische Teamspieler Ilay Elmkies wurde leihweise vom deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim geholt, gab die Admira am Montag bekannt. Der 21-jährige Mittelfeldspieler war in der vergangenen Saison von Hoffenheim an den niederländischen Club ADO Den Haag verliehen und absolvierte neun Spiele in der Eredivisie.