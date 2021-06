Auftakt für Kooperation mit Wiener Staatsoper

„Sind ein Bundestheater“

Gastspiele der Wiener Staatsoper in den Bundesländern waren bis in die 1970er Jahre durchaus noch üblich, mittlerweile sei es Usus geworden, dass Tourneen Geld bringen müssen. Und es ist ein riesiger logistischer Aufwand, den großen Apparat (bei Wagner immerhin 90 Musiker) in Bewegung zu setzen.