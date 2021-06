„Kompliziert! Unausgegoren! Unnotwendig!“

Woran liegt das?

Das hat mehrere Gründe: Honda hat auf der Motorenseite seit letztem Jahr einen großen Fortschritt gemacht. Und wir hatten vom ersten Rennen an ein Chassis, mit dem wir gut dabei sind. Das war in der Vergangenheit oft eine Schwäche von uns. Wir haben also nicht nur gut gearbeitet, sondern gezielt auf diesen Punkt geachtet und das Auto vom Vorjahr beständig weiterentwickelt, um von Saisonbeginn an bei der Musik zu sein. Dazu kommt ein Max Verstappen in Hochform und ein Sergio Pérez, der immer besser ins Geschehen eingreift und uns Spielraum in der Rennstrategie erlaubt. Wir können beide Autos in unsere taktischen Überlegungen einbeziehen.