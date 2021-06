Rekord-Bürgermeister: Wer am längsten regiert

Der „Methusalem“ unter den steirischen Ortschefs ist Robert Hammer: Der 67-Jährige sitzt seit 1985 am ÖVP-Bürgermeistersessel in Unterlamm. „Es war nicht meine Lebensplanung, dass ich noch im Amt bin. Eigentlich dachte ich mir, mit 65 ist Schluss“, schmunzelt Hammer. Aber die kommunalen Dinge entwickelten sich etwas anders - und jetzt ist er der mit 36 Jahren aktuell am längsten amtierende Bürgermeister im Land.