Das Spektakel beginnt - und die Fans kommen

„Das Verkehrskonzept ist heuer aufgrund von Corona etwas anders. Es gibt ein Verkehrsleitsystem, jedes Ticket hat eine bestimmte Farbe. Dieser ist in der gleichen Farbe ein Parkplatz zugewiesen“, erklärt Markus Lamb, Pressesprecher der Polizei, was es bei der Anreise in jedem Fall zu beachten gilt. „Wir beobachten die Lage ständig, auch mit unserem Hubschrauber. Sollte es erforderlich sein, passen wir das Konzept flexibel an.“ Was eher in Hinblick auf nächstes Wochenende gilt, denn an diesem sind 15.000 Besucher zugelassen.