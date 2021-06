„Wir schwimmen auf der Erfolgswelle“

Vom Topspeed her hat Red Bull den Serien-Weltmeister Mercedes aus der Komfortzone geekelt, auch von der Bremsstabilität und dem Grip in den Kurven ist der österreichisch-britische Rennstall die Nummer eins. Wo liegt denn das Geheimnis des Erfolgs? „Wir waren im Vorjahr in der Summe der Rundenzeiten langsamer als Mercedes. Und wir haben uns gesagt, das darf nicht noch einmal passieren, haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, uns gezwungen, jedes Detail zu optimieren, wie zum Beispiel den Boxenstopp“, so Marko.„Wollen diesen Titel“Und natürlich ist auch das Teamwork Teil dieses Erfolges. Marko: „Jeder fiebert den Rennen entgegen, die Leidenschaft ist großartig. Wir alle wollen, dass dieser WM-Titel erreicht wird.“