Die Powerfrau ist mit vielen PS unterwegs

Das Thema „Frauen im Motorsport“ ist am Wochenende präsent. Du kommentierst dann das zweite Rennen der „W-Series“ in Spielberg.

Ich finde es gut, dass Frauen im Motorsport mit der W-Series eine Bühne bekommen. Auch im Tennis oder Skifahren gibt es ja die Frauenbewerbe. Auch ich will im Herbst versuchen, in die Serie zu kommen. Letztlich glaube ich aber auch, dass eine Frau sich in der Männerdomäne durchsetzen kann. In der DTM hat das Ellen Lohr vorgezeigt. Warum soll das nicht auch in der Formel 1 gelingen?