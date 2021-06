Der Formel-1-Weltmeister ist in Spielberg gelandet

In der Obersteiermark dreht sich an diesem und dem kommenden Wochenende alles um die Formel 1 am Red Bull Ring. Und auf dem Fliegerhorst Hinterstoisser geht es bereits Donnerstag am Vormittag rund, die Stars kommen nach und nach in Zeltweg an. Lewis Hamilton und sein Hund „Roscoe“ haben bereits steirischen Boden betreten. Die Fans von Sebastian Vettel warten aber noch auf die Ankunft ihres deutschen Lieblings am Schloss Gabelhofen.