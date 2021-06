Stadt und Land pumpen 80 Millionen Euro in Airport

Eigentümer stecken Geld in das Terminal 1

Die restlichen 80 Millionen Euro, die in das in die Jahre gekommene Terminal 1 fließen, werden die Eigentümer (75 Prozent Land, 25 Prozent Stadt) berappen. Nur wenige Bundesfördermittel dürften fällig werden, wie etwa für geplante Fotovoltaik-Anlagen.