Schrott-Pkw steht auf Parkplatz - wohin damit?

Seit mehreren Wochen schon steht der rote Passat in Salzburgs zweitgrößter Stadt. Wem er gehört, ist unklar. „Die Angelegenheit ist schwierig, wir können das Fahrzeug nicht einfach so entsorgen“, heißt es seitens des Spar-Konzerns. Man arbeite an einer Lösung des Problems, die Lenkererhebung laufe.