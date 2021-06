Bärenspuren in Pettneu am Arlberg entdeckt

In Pettneu am Arlberg sind Spuren eines Bären im Schnee fotografiert worden. Damit wurde im Oberland in diesem Jahr bereits zum fünften Mal ein Bär entweder anhand von Spuren, Aufnahmen oder genetisch nachgewiesen. In Oberhofen und Gries im Sellrain soll ein Wolf insgesamt 17 Schafe gerissen haben.