Behördliches Nachspiel für die Dachstein-Oper

20 Lautsprecher wurden am Dachsteingletscher aufgestellt, sechs Sopranistinnen sangen dazu für 250 Besucher, die am Sonntag angereist waren, um dem „Signal am Dachstein“ zu lauschen. Der Haken des Projekts, das auf den Schwund des Gletschers aufmerksam machen sollte und eine Kooperation mit dem Festival der Regionen im Salzkammergut ist: eine fehlende Genehmigung. Der negative Bescheid der Naturschutzbehörde kam am Freitag.