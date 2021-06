Bad Gleichenberg mit 35 Grad der Hitzepol

Die fünf heißesten Orte Österreichs lagen am Montag allesamt in der Steiermark: 35 Grad wurden in Bad Gleichenberg gemessen, 34,9 Grad in Graz, 34,8 Grad in Leibnitz, 34,6 Grad in Leoben und in Deutschlandsberg 34,4 Grad. Erst am Freitag wird mit einem Ende der Hitzewelle gerechnet, am Wochenende soll es auf 20 bis 27 Grad abkühlen.