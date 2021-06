Tiroler Plansee Group feiert 100-jähriges Bestehen

„Auch wenn wir bis heute keinen festen Termin einplanen können, wird die Feier voraussichtlich im Herbst nachgeholt“, wird Vorstandsvorsitzender Karlheinz Wex von der APA zitiert. Stattdessen wird vorerst am Montag um 11 Uhr in verschiedenen Unternehmensbereichen der Film „Zwei in ihrem Element“ zu sehen sein - danach dann auch auf YouTube abrufbar. Der Jubiläumsfilm, der historische Filmaufnahmen mit einem Spielfilmformat kombiniert, zeigt die Unternehmensgeschichte, eingebunden in eine fiktive Geschichte zweier junger Menschen. Zudem wird ein reich bebildertes 136 Seiten starkes Buch, das Einblicke in Historie und Unternehmenskultur gibt, präsentiert.