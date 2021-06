Schwere Verbrennungen bei Sonnwendfeiern in Tirol

32-Jährige fiel beim Tanzen in die Glut

Gegen 0.50 Uhr geriet dann in Westendorf die 32-Jährige, die mit ihrer Familie auf einem landwirtschaftlichen Anwesen eine Sonnwendfeier abgehalten hatte, ebenfalls zu nahe ans Feuer. „Die Frau wollte mit ihrer siebenjährigen Tochter bei der bereits erloschenen Feuerstelle tanzen, stürzte jedoch mit der linken Körperseite in die Glut“, erklärt die Exekutive. Sie wurde von ihrem Mann gleich aus der Feuerstelle gezogen, erlitt aber schwere Brandverletzungen, die eine Behandlung in der Klinik Innsbruck erforderlich machten. Das Mädchen hat sich bei dem Vorfall nicht verletzt.