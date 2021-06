Zwei Großeinsätze für die Feuerwehren

Mittwoch, 21.46 Uhr: „Wohnungsbrand in der Wienerstraße“ – so lautete der Einsatzbefehl für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Kapfenberg. Zuerst drang dichter Rauch aus dem fünften Stock, kurze Zeit später waren meterhohe Flammen aus dem Fenster zu sehen. Da in diesem zehnstöckigen Hochhaus besonders viele ältere und gebrechliche Personen sowie Personen mit Beeinträchtigungen wohnen, wurden zusätzliche Kräfte alarmiert – am Ende waren 102 Floriani mit 17 Fahrzeugen im Einsatz. Alle 76 Bewohner mussten evakuiert werden, eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert.