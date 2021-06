Salzburg holt 16-jähriges Talent Kovacs aus Ungarn

Kovacs kann auch als linker Flügel eingesetzt werden. „Neben seiner Kraft sticht auch seine Schnelligkeit hervor. In der letzten Zeit entwickelte er sich schnell, nicht nur seine Ausdauer, auch seine Technik und taktisches Wissen traten in den Vordergrund und das zeigte sich auch an der Anzahl geschossener Toren“, schreibt das ungarische Portal „telex.hu“ über ihn.