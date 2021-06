Molotowcocktail an Grenze zu Tschechien geworfen

Der Wurf eines Molotowcocktails direkt am Grenzübergang zu Tschechien Mitte April ist geklärt: Die Polizei konnte einen 43-Jährigen aus dem Bezirk Hollabrunn ausforschen. Der Mann soll in unmittelbarer Nähe auch einen Hochstand in Brand gesetzt und dadurch völlig zerstört haben. Er zeigte sich geständig.