Victoria Swarovski verliert „Das Supertalent“-Job

Happy in Marbella

Weder Swarovski, die gemeinsam mit Hartwich auch in der RTL-Show „Let‘s Dance“ zu sehen ist, noch Hartwich haben sich bisher zu dem Show-Aus geäußert.

Sollte es Swarovski schmerzen, so sieht man es ihr nicht an. Sie ist in bester Feierlaune und schlürft auf Marbella Kokosmilch. Zu einem Instagram-Foto schrieb sie den Hashtag „happy me“, also „glückliches Ich“. Am Wochenende wurde der Geburtstag von Schwester Paulina gefeiert.