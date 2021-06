Dänen-Prinz Christian meisterte seine Feuertaufe

Prinz Christian (15) hat seinen bisher wichtigsten Termin als Vertreter des dänischen Königshauses absolviert. An der Seite von Großmutter Königin Margrethe II. (81) und Vater Kronprinz Frederik (53) nahm er am Sonntag an Feierlichkeiten zum 100. Jubiläum der friedlichen Grenzziehung zwischen Dänemark und Deutschland teil.