Salzburg peitscht die ÖFB-Elf gemeinsam zum Sieg

In der Halbzeit schnell ein Sprung ins Wasser: Wer zum EM-Auftakt der österreichischen Nationalmannschaft – die ÖFB-Elf trifft heute, 18 Uhr, auf Nordmazendonien – einen kühlen Kopf bewahren will, sollte ins Volksgartenbad gehen. Die Sportsbar „Two Seasons“ überträgt dort sämtliche Spiele auf der Terrasse. Diese ist auch für Badegäste zugänglich. „Wir sind wetterfest, haben extra eine neue Markise gekauft“, sagt Chef Christian Rauchecker. In den Innenräumen des Lokal warten sieben weitere TV-Schirme.